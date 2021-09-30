كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس أن البطالة تراجعت في ألمانيا في سبتمبر أيلول، مما يشير إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد التي تؤثر سلبا على الشركات الصناعية لم تضر حتى الآن تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين انخفض 30 ألفا بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية إلى مليونين و508 آلاف. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انخفاضا قدره 33 ألفا.

وظل معدل البطالة المعدل في ضوء عوامل موسمية دون تغيير عند 5.5 بالمئة.

وأعلنت نحو 77.4 بالمئة من الشركات الصناعية الألمانية أنها واجهت صعوبات في شراء المواد الوسيطة والخام هذا الشهر وفقا لمسح نشره معهد إيفو أمس الأربعاء.