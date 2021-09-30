قفزت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في أغسطس آب، لكن ارتفاع الأسعار واستمرار شح في المعروض يعملان على إبطاء القوة الدافعة لسوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المنازل القائمة، على أساس العقود الموقعة، قفز 8.1 بالمئة الشهر الماضي إلى 119.5 . وتلك هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يناير كانون الثاني وتأتي في أعقاب شهرين متتاليين من الانخفاضات.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع العقود، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، بنسبة 1.4 في المئة.

وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة 8.3 بالمئة في أغسطس آب.