أشاد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني بتطور الفريق سريعا تحت قيادة المدرب الجديد جوليان ناجلسمان في أعقاب الفوز الساحق على دينامو كييف الأوكراني 5 /صفر مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وحافظ بايرن على نظافة شباكه في أخر خمس مباريات على مستوى كافة المسابقات ليتصدر المجموعة الخامسة لدوري الأبطال بجانب تصدره للبوندسليجا، في موسمه الأول تحت قيادة ناجلسمان الذي خلف هانزي فليك المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني.

وقال كان بشأن ناجلسمان المدرب السابق للايبزج "أعتقد أن الأمر حدث سريعا، سريعا جدا ويمكننا أن نرى بصمته".

وأضاف "استقبلت شباكنا الكثير من الأهداف في أخر عامين، لم نكن على المستوى المطلوب دفاعيا".

وأوضح "الآن بات بإمكاننا مجددا المحافظة على نظافة شباكنا ، وهو أساس النجاح".

وأشار "لقد رأينا ذلك بالفعل أمام برشلونة ، يمكننا أن نرى بصمات ناجلسمان والإمكانات التي يتمتع بها".

وختم الحارس الأسطوري السابق أولفير كان حديثه بالقول "إنه على دراية بكيفية تعليم اللاعبين بعض التغييرات سريعا".