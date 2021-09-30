أعلن معرض «إكسبو دبي 2020» إطلاق تطبيقه الرسمي وتطبيقا للأعمال، لضمان الاستفادة القصوى لملايين الزوار من فترة انعقاد الحدث العالمي والتي تمتد لـ 182 يوما، ابتداء من الجمعة.



ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، يتيح تطبيق إكسبو 2020 الرسمي للمستخدمين التخطيط لزياراتهم، إذ يقترح النتائج الأكثر ملاءمة لاهتماماتهم لإنشاء جدول زيارة شخصي يضم الفعاليات التي يرغب الزائر في حضورها والمعالم التي يريد زيارتها في موقع الحدث.



ويمكن للزوار استخدام التطبيق أيضا لشراء التذاكر، والاختيار من أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، فضلا عن إدارة الحجوزات لنظام الطوابير الذكية من إكسبو 2020، ويمنحهم بذلك القدرة على حجز مدة زمنية مناسبة لزيارة جناح من اختيارهم وتجنب الانتظار في الطوابير.



ويتيح التطبيق، الذي طور بالتعاون مع أكسنتشر، شريك الخدمات الرقمية الرسمي لإكسبو 2020، والمتاح للتنزيل عبر متجر تطبيقات آبل «آب ستور» ومتجر تطبيقات غوغل «غوغل بلاي»، للزوار إنشاء حساب في إكسبو 2020 أو ربط حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن استخدام خريطة تفاعلية لموقع إكسبو 2020 مدعومة بنظام المواقع العالمي «جي بي إس»، وإرشادات مفصلة للوصول إلى مختلف الوجهات في أنحاء موقع إكسبو 2020، الذي تساوي مساحته ضعفي مساحة إمارة موناكو.



وسيوفر برنامج الدردشة التفاعلية «تشات بوت» على التطبيق معلومات عن طريقة جعل الزيارات سلسلة وممتعة في إكسبو 2020، بما في ذلك تفاصيل عن مواعيد العمل، وخيارات المواقف المتاحة، وطريقة الوصول إلى موقع إكسبو 2020 باستخدام خيارات النقل العام الواسعة التي تتيحها مدينة دبي.



وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: «يستضيف إكسبو دبي 2020 العالم في مكان واحد على مدى 6 أشهر، ويوفر للزوار فرصة فريدة لاستكشاف آفاق جديدة والمشاركة في احتفال بالإبداع، والابتكار، والتقدم البشري، والثقافة».



وأضاف ان تطبيق إكسبو 2020 يضع كل ما يوفره الحدث الدولي في متناول الجميع مهما تكن الاهتمامات، كاعتلاء «حديقة الثريا» التي ترتفع 55 مترا عن سطح الأرض، أو الاستمتاع بأجواء احتفائية في مهرجانات «إيقاعات إكسبو» الموسيقية الشهرية التي تقدم نخبة عالمية من النجوم، أو التمتع بشلالات إكسبو المبهرة، على سبيل المثال».



من جهته، قال جيرادو كانتا، المدير التنفيذي الأول لشراكة أكسنتشر مع إكسبو 2020 دبي: «ساهمت أكسنتشر، بالتعاون مع اتصالات ديجيتال، في تطوير القنوات الرقمية والموجهة للجمهور للحدث الدولي، بما في ذلك تطبيق إكسبو 2020 الرسمي، وخدمة المساعدة الافتراضية، والموقع الإلكتروني، وهو ما يتيح لإكسبو 2020 أن ينقل قصته إلى الملايين في جميع أنحاء العالم».



وتطبيق إكسبو 2020 للهاتف المتحرك هو وسيلة تسمح للزوار من جميع أنحاء العالم بمعرفة المزيد عن إكسبو 2020 والتخطيط لزيارتهم عبر رحلات مخصصة، من أجل ضمان تجربة مناسبة للجميع.



ويتيح تطبيق إكسبو 2020 للأعمال لمستخدميه التعرف على مستخدمين آخرين ضمن مجتمع الأعمال ممن تجمعهم بهم اهتمامات وأهداف مشتركة، ويهدف بذلك إلى تسهيل التفاعل الهادف بين الشركات، وكذلك بين الشركات والحكومات، وأيضا ما بين الحكومات، على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات.



ويقترح هذا التطبيق، المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتاح على الهواتف المتحركة وأجهزة الحاسوب على حد سواء، النتائج المحتملة الأكثر ملاءمة وتطابقا للمستخدمين بناء على ملفاتهم الشخصية، وخبراتهم، وأهدافهم، وأنماطهم التفاعلية، ويضمن بذلك أن يحقق كل زائر من زوار الأعمال أهداف أعماله.