كشفت بيانات مكتب الاحصاء الأوروبي " يوروستات" اليوم الخميس تراجع معدل البطالة خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وتراجع معدل البطالة إلى 5ر7% خلال شهر آب/أغسطس الماضي، بعدما بلغ 6ر7% في تموز/يوليو الماضي.

وكان معدل البطالة قد بلغ 6ر8% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض عدد العاطلين بواقع 261 ألفا ليصل إلى 162ر12 مليون عاطل في آب/أغسطس الماضي .

وانخفض معدل البطالة بين الشباب ليصل إلى 4ر16% في آب/أغسطس الماضي مقارنة بـ 7ر16% في تموز/يوليو الماضي.

وانخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 8ر6% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 9ر6% في تموز/يوليو الماضي.