سيتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى بريطانيا في المستقبل إظهار جوازات سفرهم، وذلك مع تغير القواعد بعد خروج بريطانيا من التكتل.

ووفقا للقواعد الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الجمعة فإنه لن يتم الاعتراف ببطاقات الهوية، التي كان يكتفى بها في الماضي. وهو ما يمثل نهاية الفترة الانتقالية منذ خروج بريطانيا من التكتل، التي أطلق عليها أيضا اسم "بريكست".

ومستقبلا، سيستمر السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا فقط بدخول البلاد باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم.

وكانت مجموعات الحقوق المدنية مثل "ذا ثري مليون" قد طالبت الأشخاص منذ فترة طويلة بإستخراج دليل مادي يثبت حقهم في الإقامة في بريطانيا، مثل بطاقة ورقية أو وثيقة قابلة للطباعة.