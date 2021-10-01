منذ 100 عام قدمت شركة مايباخ الألمانية أول سيارة من إنتاجها باسم "دبليو3". ورغم أنها كانت سيارة بالغة البساطة بحيث إنه من غير المحتمل أن تلفت نظر أحد، قررت شركة صناعة السيارات الفارهة مرسيدس بنز التي تمتلك العلامة التجارية مايباخ إحياء ذكرى إنتاج هذه السيارة بتقديم نسخة جديدة محدودة من السيارة الفارهة إس .680

وتعتزم الشركة إنتاج 100 سيارة فقط من هذه النسخة.

وستعمل السيارة الجديدة بمحرك ذي 12 صمام وشحن توربيني مزدوج. وتصل قوة المحرك إلى 621 حصان، بما يكشف مدى التطور الذي وصلت إليه محركات مايباخ خلال 100 سنة، بحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات.

كما أن النسخة الجديدة من السيارة إس 680 تعمل بنظام الدفع الرباعي وهو ما يميزها عن النسخة الأصلية من هذا الطراز أيضا.

أما بالنسبة لهؤلاء الذين يأملون في سيارة كهربائية تحمل العلامة التجارية مايباخ على غرار السيارة مرسيدس إي.كيو.إس، فربما ينتظرون فترة طويلة، حيث لا توجد خطط معلنة لإنتاج سيارات كهربائية من هذه العلامة التجارية حاليا.

وبالنسبة لألوان النسخة الجديدة من إس 680، فهي تأتي بمزيج من اللونين الفضي الرقيق والأزرق البحري. وفي الداخل تأتي الكسوة الجلدية من إنتاج مانوفاكتور، باللونين الكريستالي الأبيض والفضي اللؤلؤي. ومن المنتظر أيضا إضافة خاتم "النسخة 100" على الشبكة الأمامية للسيارة وعلى الأجزاء الأخرى الداخلية وعتبات الأبواب إلى جانب أغطية الوصلات.