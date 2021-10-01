كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، يفرض قائمة طعام خاصة على طباخ الفريق، والتي تحتوي على بعض الأصناف لا تعجب باقي زملائه مما يثير غضبهم.

وأوضحت الصحيفة - في تقريرها - أن رونالدو يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، وقام بإملاء القائمة على طباخ الفريق، والتي تحتوي على طبق برتغالي مصنوع من البيض وسمك القد، وهذا ليس الطبق الوحيد الذي تسبب في غضب زملائه، بل هناك بعض البروتينات وأشياء مثل شرائح البيض والأفوكادو، ولحم الأخطبوط.

وقال رونالدو لمسئول التغذية في النادي إن هذا النظام الغذائي سيساعد الفريق بالكامل على استعادة لياقتهم بعد المباراة ويقلل من نسبة الإصابة، خاصة وأنه في سن 36 ويظهر في الملعب برشاقة كبيرة ويمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا منذ رحيله في 2009، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وسجل 4 أهداف في 5 مباريات.