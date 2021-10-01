قالت نجمة البوب شاكيرا عبر تطبيق إنستجرام إنها تعرضت لهجوم من خنازير برية أثناء سيرها مع ابنها بمتنزه في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت المغنية الكولومبية، وهي تحمل حقيبة سوداء ممزقة ومتسخة أمام الكاميرا:"كانوا يأخذون حقيبتي، وبداخلها هاتفي المحمول؟"

وأضافت: "في النهاية، تركوا الحقيبة"، قبل أن تخاطب ابنها: "ميلان، قل الحقيقة حول كيفية مواجهة والدتك للخنازير البرية". ولم تصب الأم أو الابن في الهجوم.

وتنتشر الخنازير البرية بشكل متزايد في برشلونة، كما هو الحال في العديد من المدن الأوروبية الأخرى. حتى أن بعض الناس في برشلونة يطعمونها رغم حظرها.