أشار الاتحاد الألماني لصناعة القهوة أن العمل من المنزل المرتبط بجائحة كورونا غير عادات الألمان في استهلاك القهوة.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد، هولجر برايبيش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد نشأ عن العمل من المنزل اتجاه نحو استهلاك قهوة عالية الجودة، وشمل ذلك تجديد آلات تحضير القهوة".

وأظهر استطلاع أجراه الاتحاد أن ثلث الأشخاص الذين يعملون من المنزل يشترون الآن قهوة عالية الجودة وأغلى ثمنا من ذي قبل، كما فكر نصفهم تقريبا في شراء آلة جديدة لتحضير القهوة، واشترى بالفعل خمسهم آلة جديدة.

ومن حيث نوعية المشتريات، حلت الآلات الأوتوماتيكية بالكامل وآلات كبسولات القهوة في مرتبة متقدمة على آلات التصفية. وفي المنازل التي يعمل بها أفراد من المنزل، تم تحضير القهوة باستخدام آلات أوتوماتيكية بالكامل أكثر من التي تم تحضيرها عبر آلات التصفية في النصف الأول من عام 2021 (بنسبة 41% للأولى و40% للثانية). كما أشار الاستطلاع إلى تزايد الطلب على القهوة المنتجة وفقا لمبدأ الاستدامة.

ووفقا لتقرير القهوة الصادر عن مركز التجارة الدولية، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فإن تغير المناخ والجائحة لهما أثر كبير على قطاع صناعة القهوة، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى ارتفاع الأسعار.