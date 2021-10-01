عملت مركبة الهبوط ومركبة التجوال للمسبار القمري الصيني "تشانغ آه-4" لمدة ألف يوم أرضي على الجانب البعيد من القمر حتى يوم الأربعاء الماضي، وفق ما ذكر مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع للهيئة الوطنية الصينية للفضاء.

وظلت مركبة الهبوط ومركبة التجوال "يوتو-2" في حالة جيدة. كما تعمل الحمولات بشكل سليم وستواصل أعمال الاستكشاف العلمي على الجانب البعيد من القمر.

ويساوي النهار القمري 14 يوما أرضيا كما أن الليل القمري نفس الطول. وحاليا، تحولت مركبة التجوال ومركبة الهبوط إلى وضع السبات في الليل القمري الـ34 بسبب نقص الطاقة الشمسية.

وسيواصل مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء نشر آخر نتائج الاستكشاف للمسبار.

وقام المسبار القمري "تشانغ آه-4" الذي تم إطلاقه يوم 8 ديسمبر عام 2018، بأول هبوط سلس على الإطلاق على فوهة بركان "فون كرمان" في حوض أيتكين بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير 2019.