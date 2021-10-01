عندما أجبرت جائحة فيروس كورونا المقاهي التي تقدم النارجيلة لروادها من المدخنين على إغلاق أبوابها، اغتنم الفلسطيني محمد قراعين (33 عاما) الفرصة لتصميم ما أصبح الآن ابتكارا خاصا به.. نارجيلة محمولة جاهزة للتدخين في أي مكان.

وباستخدام ثمرة فاكهة طازجة وكوب بلاستيكي صمم قراعين، وهو صاحب محل لبيع التبغ في القدس، نارجيلة محمولة يمكن للزبائن حملها بسهولة بعيدا في أيديهم والاستمتاع بتدخينها في بيوتهم أو في أماكن مفتوحة.

ويقول قراعين إنه على الرغم من معاودة فتح المقاهي الآن فإن نارجيلته المحمولة ما زالت تلقى قبولا وانتشارا.

ويمكن لزبائن قراعين الاختيار بين نكهات متعددة للنارجيلة التي يفضل كل منهم تدخينها.

وقال قراعين "الفكرة كمان كانت على صفحتي كتير سوت ضجة، إنه كيف هيك من كاسة (كوب) وحبة ليمون أنت بتقدر تسوي أرجيلة، كان فيه كتير الحمد لله إنه انباع منها كميات كبيرة. العالم كانت مبسوطة منها، فيه تشكيلة طبعا أطعمة كانت كمان منها اللي بدك إياه بتنقي اللي بتحبه. طبعا الطعم النكهة اللي بدك إياها طبعا، كانت تطول مع الزباين كمان إنه ما ينحرق المعسل ع السريع، كان كل واحد يمسك أرجيلته ويمشي مثلا في الشارع، على البحر، بالشط، بشمة الهوا، أحسن ما يروح يقعد في القهاوي، بتعرف العدوى تنتقل من واحد لواحد".

ويذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة المدخنين بين في الفئة العمرية من 18 حتى 29 عاما بلغت نحو 29 في المئة بالضفة الغربية ونحو 10 بالمئة في قطاع غزة عام 2020.