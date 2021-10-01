طور علماء صينيون طريقة اصطناعية لتصنيع النشاء من ثاني أكسيد الكربون، وهي الطريقة الأولى من نوعها عالميا.

وأجرى الدراسة معهد تيانجين للتكنولوجيا الحيوية الصناعية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ونُشرت على الموقع الإلكتروني لدورية "العلم"

ويتم إنتاج النشاء الذي يعد مكونا رئيسيا من مكونات الغذاء بواسطة المحاصيل بشكل عام من خلال عملية التمثيل الضوئي. ويحتاج تصنيعه في الطبيعة إلى حوالي 60 تفاعلا أيضيا وتنظيما فسيولوجيا معقدا.

وتم إجراء العديد من الدراسات على مستوى العالم حول تركيب النشاء، إلا أن تقدماً ضئيلاً أُحرز قبل الآن بخصوص الأمر.

وقال ما يان خه المدير العام لمعهد تيانجين للتكنولوجيا الحيوية الصناعية، إن الفريق البحثي صمم مسارا اصطناعيا لتركيب النشاء يتكون من 11 تفاعلا رئيسيا فقط، ما يحقق تمثيلا كاملا من ثاني أكسيد الكربون ليتحول إلى جزيئات النشاء في المختبر للمرة الأولى.

وأضاف ما، وهو أيضا المؤلف المراسل للدراسة، ان بنية النشاء الاصطناعي أثبتت مطابقتها لتلك الموجودة في النشاء الطبيعي