قام نائب محافظة الشرقية في مصر أحمد عبد المعطي، والسكرتير العام للمحافظة سعد الفرماوي بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة جمال الخيول والمتمثلة في "مجسم لحصان جامح"، والتي انطلقت في اليوم الأول بمهرجان الخيول العربية الـ 25 بأرض الفروسية ببلبيس بمشاركة 76 حصانا عربيا .

وشارك في المهرجان محافظا دمياط والسويس، بالإضافة إلى وفود من دول الكويت و السعودية وليبيا والإمارات وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من أصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول.

وأكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يعد فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مسابقتى الجمال والأدب والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل بذلك محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية