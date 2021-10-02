حظر قانون جديد في إنجلترا على من هم دون الثامنة عشر الخضوع لحقن البوتوكس أو حشوات الشفاه لأسباب تجميلية .

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن قانون توكسين بوتولينيوم والحشوات التجميلية (للأطفال) الذي دخل حيز التنفيذ في إنجلترا يعني أنه سوف يكون من غير القانوني استخدام تلك المنتجات مع الأشخاص دون الثامنة عشر أو حجز موعد لهم .

وذكرت كالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا نقلا عن الوزارة إن عدم الإذعان للقانون "يمكن ان يسفر عن محاكمة جنائية وغرامة غير محددة".

يطبق القانون على القادمين من خارج إنجلترا أو من لديهم إذن من شخص تجاوز الثامنة عشر.

غير أنه يمكن إقرار العلاجات من جانب ممارس طبي ليتم تنفيذها من جانب طبيب أو ممرضة أو طبيب أسنان أو صيدلي لمن هم دون الثامنة عشر ولديهم حاجة سريرية.

وأعلنت وزيرة الصحة آنذاك نادين دوريس القانون الشهر الماضي عقب زيادة كبيرة في عدد الشباب الذين يحاولون الحصول على ما يطلق عليه "وجه إنستجرام".

وكتبت السيدة دوريس في صحيفة "ميل" في الخامس من أيلول/سبتمبر "لا يحتاج أي طفل لإجراء تجميلي إلا إذا كان لأسباب طبية.. أن تطورهم الجسماني والعقلي غير مكتمل".

يأتي التغيير بعدما قال برلمانيون إن "غيابا تاما" لقواعد العلاج التجميلي مثل البوتوكس والحشوات يعرض الشعب للخطر و"الإبقاء على الوضع الراهن ليس خيارا".