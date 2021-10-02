كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن أهم 9 ظواهر وأحداث فلكية لشهر أكتوبر الحالي

وقال تادرس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أولى تلك الظواهر ستحدث يوم 6 أكتوبر وهي (محاق أكتوبر) حيث لن يكون القمر مرئيا في السماء طيلة الليل في هذا اليوم، حيث أنه يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وأضاف أنه يوم 7 أكتوبر تنير (شهب التنين) السماء، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، وتحدث هذه الظاهرة نتيجة حبيبات الغبار التي يخلفها المذنب جياكوبيني الذي تم اكتشافه عام 1900.

وأوضح أن شهب التنين تعتبر غير تقليدية حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الأخرى، لافتا إلى أن أفضل وقت للمشاهدة سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون (التنين) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء .

وأشار إلى حدوث ظاهرة اقتران القمر مع الزهرة يوم 9 أكتوبر، حيث يترائى هلال القمر قريبا من كوكب الزهرة في السماء في ذلك اليوم ويمكن رؤية هذا المشهد في الساعة الخامسة والنصف مساء خلال الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما معا في السابعة و40 دقيقة تقريبا.

وأكد أنه في أيام 15-14-13 أكتوبر سيترائى القمر الأحدب قريبا من كوكبي زحل والمشتري في السماء مساء في هذه الفترة، ويكون أقرب ما يمكن لكوكب زحل يوم 14 أكتوبر ويمكن القول إن القمر اقترن مع زحل في ذلك اليوم، كما يقترب القمر من كوكب المشتري ويكون أقرب ما يمكن له يوم 15 أكتوبر ويمكن كذلك القول إن القمر اقترن مع المشتري في ذلك اليوم.

ولفت إلى أنه في يوم 16 أكتوبر سيحدث اقتران كوكب الزهرة وقلب العقرب، فيترائى كوكب الزهرة قريبا من نجم انتاريس (قلب العقرب) المائل للإحمرار في سماء تلك الليلة باتجاه الجنوب الغربي عند دخول الليل حتى غروبهما في السابعة والنصف مساء تقريبا .

وقال إن القمر سيكتمل بدرا يوم 20 أكتوبر حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر99.9% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الصيد وتخزين المؤن لفصل الشتاء الطويل)، ويعرف أيضا ب(قمر السفر والرحيل) .

وأشار إلى ظهور (شهب الجباريات) في السماء يومي 21 و22 أكتوبر، وهي من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة، وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير، والتي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب.

وأوضح أن اكتمال القمر سيكون مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة، كاشفا عن أفضل وقت مشاهدة سيكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتيه من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

وأضاف أن كوكب عطارد سيصل إلى أقصى استطالة له تبلغ 18.4 درجة من الشمس يوم 25 أكتوبر، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس، ويمكن رؤيته باتجاه الشرق في الخامسة إلا عشرة دقائق صباحا وخلال الشفق الصباحي حتى يختفي من جراء شروق الشمس.

وتابع أن كوكب الزهرة يصل إلى أقصى استطالة له يوم 29 أكتوبر وتبلغ 47 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء المساء، ويمكن رؤيته باتجاه الغرب في الخامسة والربع خلال الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبه في السابعة و40 دقيقة مساء تقريبا.