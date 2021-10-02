قررت المنظمة التي تمنح جوائز جولدن جلوب دعوة ستة أعضاء جدد من السود ومنعت الصحفيين العاملين بها من قبول هدايا في محاولة لإنقاذ سمعتها.

وغرقت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود في جدل في وقت سابق من العام الجاري بسبب الافتقار إلى التنوع ومزاعم وجود ممارسات مشبوهة مع الاستوديوهات.

وقد أعاد النجم توم كروز ثلاث جوائز جولدن جلوب احتجاجا بينما قالت الممثلة سكارليت جوهانسون إنها واجهت "أسئلة غير لائقة" من صحفيي الرابطة.

وقوبلت جوائز جولدن جلوب رقم 78 في شباط/فبراير باستقبال فاتر، وقالت شبكة التلفزيون الأمريكية "إن بي سي" إنها لن تبث حفلا في عام 2022 ، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لتمويل الرابطة.

وبعد شهور من العمل على الإصلاحات، أعلنت الرابطة عن سلسلة من التغييرات.

وقالت الرابطة إن هناك ستة أعضاء من السود من بين الـ21 عضوا الجدد في الرابطة. ولم يكن هناك في السابق أي عضو أسود في الرابطة، التي تضم 90 عضوا، على الإطلاق.

وأضافت رابطة رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود إنها قررت منع الأعضاء أيضًا من قبول الهدايا من "الاستوديوهات أو مسؤولي الدعاية أو الممثلين أو المخرجين، أو غيرهم من المرتبطين بالصور المتحركة والبرامج التلفزيونية" وأكدت أنهم يتعين عليهم دفع تكاليف رحلاتهم الخاصة.