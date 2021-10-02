وُضع في الخدمة الجمعة أطول سلك كهربائي تحت المياه في العالم يربط النروج بالمملكة المتحدة ويشكل خطّ أمان إضافيا لإمداد بريطانيا بالطاقة في خضمّ ارتفاع سعر الغاز وشحّ الوقود.

سيبدأ تشغيل الخطّ الكهربائي تحت المياه الذي يمتدّ على حوالى 720 كيلومتراً بقدرة قصوى تبلغ 700 ميغاواط على أن ترتفع تدريجاً لتبلغ خلال ثلاثة أشهر 1400 ميغاواط. وقالت شركة National Grid التي تشغّل شبكة الكهرباء البريطانية وتملك نصف الأسهم في الخطّ الكهربائي الجديد إلى جانب شركة Stattnet للكهرباء النروجية، "سيتمكن خطّ North Sea Link بقدرته الكاملة، من تغذية 1,4 مليون منزل بالكهرباء".

وسيكون بإمكان المملكة المتحدة تزويد النروج الطاقة الريحية عندما تنتج فائضاً وكذلك ستتمكن الدولة الاسكندينافية من إرسال فائضها من الطاقة المائية لبريطانيا بهدف المساعدة في تلبية الطلب وخفض أسعار الإمدادات من الجانبين.

وتعتزم المملكة المتحدة التي تستضيف اعتباراً من أواخر تشرين الأول/أكتوبر مؤتمر الأطراف للمناخ COP26، تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 ويساهم هذا السلك الكهربائي الجديد في الإمداد بالطاقة بدون التسبب بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولدى بريطانيا أصلاً خطوط كهربائية تربطها بفرنسا وبلجيكا وهولندا وتعتزم إنشاء خطوط أخرى مع دول القارة، خصوصاً سلك جديد تحت المياه يربطها بالدانمارك اسمه Viking Link ويمتدّ على 465 كيلومتراً بينها 621 تحت المياه. ويُتوقع أن تنتهي عملية إنشائه أواخر العام 2023.

منتصف أيلول/سبتمبر، تسبب حريق أثّر على خطّ كهربائي ضخم مع فرنسا، بتدني قدرة البلاد على استيراد الكهرباء وساهم في ارتفاع أسعار الغاز التي سجّلت الخميس ارقاماً قياسية تاريخية جديدة.