أنهى فريق من الخبراء من إستونيا، يعمل بتمويل خاص، تحقيقاته بشأن حطام عبارة بحر البلطيق المسماة "إستونيا"، التي غرقت في عام .1994

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "بوستيميس" بأن مارجوس كورم رئيس البعثة قال إن "الطقس والرؤية قرب الحطام لما يكونا مثاليين. ورغم ذلك تمكنا من القيام بكل شيء كان ينبغي عمله تقريبا".

وبحسب التقرير، تم الانتهاء من أعمال الغطس والمسح في موقع الحادث وتبحر سفينة الأبحاث في طريقها الآن للعودة إلى ميناء إيمشهافن الهولندي.

واستخدم فريق من الخبراء، خلال التحقيق الذي تم إجراؤه بتمويل خاص من أقارب الضحايا، روبوت غواص للوصول إلى أجزاء من السفينة الغارقة للوقوف على سبب الحادث.

وقال كورم: "تحققت الأهداف التي وضعناها لأنفسنا قبل الرحلة بشكل عام"، معربا عن ارتياحه لتقدم العملية.

ومن بين 989 شخصا كانوا على متن السفينة، نجا 137 فقط من الحادثة التي تعتبر أسوأ كارثة بحرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.