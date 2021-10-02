أعلنت جمعية النساء في السينما أنها ستكرم الممثلة جين فوندا بمنحها أول جائزة إنسانية على الإطلاق تقدمها الجمعية.

وقالت الجمعية إنه سيتم تكريم فوندا (83 عاما) تقديرا "لإنجازها النادر المتمثل في كونها رمزا في عالمي النشاط ورواية القصص". وسيتم تسمية الجائزة الإنسانية التي ستقدمها المجموعة باسم فوندا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن المديرة التنفيذية للمجموعة كريستن شافير قولها إن "جين فوندا قضت حياتها المهنية كلها كمدافعة شجاعة عن الناس والكوكب".

وأضافت شافير "بغض النظر عن تكلفة ذلك على حياتها المهنية أو حتى سلامتها الشخصية، وضعت (فوندا) احتياجات العدالة الاجتماعية قبل احتياجاتها. لتجد المعني والهدف والصداقة والمجتمع في سعيها إلى عالم أفضل. لقد قدمت القدوة.. ولا يمكن أن نكون أكثر فخرا لتسمية جائزتنا الإنسانية باسمها".

وسيجري تكريم فوندا في السادس من تشرين أول/أكتوبر الجاري بحفل سيقام في متحف أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الذي افتتح في الآونة الأخيرة في لوس أنجليس.