وصف أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية، نتائج التجارب الجديدة لحبوب ميرك لعلاج "كوفيد-19" بأنها "مثيرة للإعجاب"، حيث يقول الخبراء إن العلاج يمكن أن يكون أداة رئيسية في مكافحة الوباء.

وقال فاوتشي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن "البيانات مثيرة للإعجاب"، مشيرا إلى إطلاعه على نتائج الشركة مساء أمس، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ورفض فاوتشي تحديد الوقت المناسب الذي يمكن أن تصرح فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالعقار، قائلاً "إننا نتردد دائمًا في تحديد أية جداول زمنية"، لكنه قال إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستتحرك "بأسرع ما يمكن" لفحص البيانات.

من جانبها، قالت شركة ميرك، في بيان صحفي، إن التجربة وجدت أن عقارها قلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 50 في المائة.