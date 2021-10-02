طالب ملاكم الوزن الثقيل البريطاني جو جويس بالحصول على ذهبية أولمبياد ريو 2016 "إذا ثبت تلاعب مسؤولين فاسدين" في نتيجة النهائي أمام الفرنسي توني يوكا.

وكان هذا النزال بين 11 مباراة أثار تحقيق مستقل الشكوك حولها بتكليف من الاتحاد الدولي للملاكمة بعد اكتشاف أدلة عن فساد وتلاعب في النتائج.

وقال جويس الحاصل على الفضية بعد خسارته في نهائي وزن فوق الثقيل في الأولمبياد بنتيجة 2-1 في بيان "من المحزن أن نرى الفساد في الرياضة خاصة رياضة الملاكمة.

"أعتقد اعتقادا راسخا أنني فزت بالمباراة أمام توني يوكا واستحق الذهبية لكن في ذلك اليوم لم يمنحني الحكام الفوز وتقبلت القرار وقتها".

وأضاف جويس، الذي تحول إلى عالم الاحتراف ولم يخسر من وقتها، أنه اطلع على نتائج التحقيق المستقل الذي قاده ريتشارد مكلارين وعرف أن الفساد في الاتحاد الدولي للملاكمة أثر على نتيجة النزال الذي خاضه في نهائي أولمبياد ريو.

وتابع "إذا حدث فساد ويبدو أنه حدث، فأنا أثق أن الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية الدولية ستضمن الحفاظ على نزاهة الرياضة وستمنحني الميدالية الذهبية.

"سأدرس التقرير بالتفصيل مع فريقي القانوني وأنتظر قرار الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية الدولية. لا ينبغي السماح للفساد بالنجاح".

وكشف تقرير مكلارين يوم الخميس عن وجود تلاعب في مباريات الملاكمة في أولمبياد ريو 2016.

وقال مكلارين إن المرحلة الأولى من التحقيق ركزت على القرارات التحكيمية في ريو بعد أن تصدرت العناوين قرارات مثيرة للجدل في بعض المواجهات.