يبحث نحو 150 من قوات الشرطة الخاصة في إيطاليا عن زعيم المافيا الهارب ماتيو ميسينا دينارو خلال عملية ملاحقة واسعة النطاق في صقلية.

ووردت أنباء عن تفتيش منازل العشرات من أنصار زعيم المافيا ورفاقه المقربين في صقلية

يشار إلى أن ميسينا دينارو هو الأب الروحي لعصابة كوزا نوسترا في صقلية، وهي إحدى أكبر عصابات المافيا في إيطاليا.

وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد على خلفية قتل القاضيين جيوفاني فالكوني وباولو بورسلينو، اللذين لقيا حتفهما إلى جانب عدد من أفراد حرسهما الشخصي في انفجارين عام 1992، إلى جانب عمليات اغتيال أخرى.

ويذكر أن ميسينا دينارو / 56 عاما/ هارب من العدالة منذ .1993