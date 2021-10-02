أعلنت شركة ليدل الألمانية للأغذية المخفضة عدم بيع السجائر أو التبغ في متاجرها بهولندا البالغ عددها أكثر من 400 متجر.

وتجعل هذه الخطوة ليدل أول سلسلة متاجر كبيرة تستبق حظرا معلنا من جانب الحكومة على مبيعات منتجات التبغ في المتاجر.

وقالت الشركة: "ليدل تساهم بفاعلية في جعل جيل غير مدخن ممكنا".

وتدعم "ليدل هولندا" مبادرة خاصة للعديد من منظمات الصحة التي ترمي إلى "إعطاء الأطفال فرصة لأن يترعرعوا بدون تدخين ولحمايتهم من الأثار الضارة للتدخين السلبي ومن إغراء اللجوء للتدخين".

وأشادت الحكومة في لاهاي بحظر التبغ الذي أعلنت الشركة عنه بالفعل في 2018 ثم بدأت تنفيذه تدريجيا في مزيد ومزيد من الفروع.

واعتبارا من 2024، ربما لا تباع منتجات التبغ في هولندا سوى في محطات الوقود وكذلك في المتاجر المتخصصة ولدى بائعي الصحف وغيرها من المتاجر المرخصة لهذا الغرض. وبدءا من 2023 سوف يتم منع بيعها على الإنترنت.