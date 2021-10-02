أعلنت شركة الكيماويات النرويجية "إلكيم ايه إس يه" وعدة شركات أخرى مصنعة للمنتجات المعتمدة على السيليكون تفعيل بند "القوة القاهرة" في بعض عقود البيع بسبب العجز في مادة السيليكون، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وتسمح بنود "القوة القاهرة" للموردين بتعليق المبيعات لظروف خارجة عن إرادتهم. وتعد هذه أوضح علامة حتى الآن على أن ارتفاع الأسعار وانخفاض إمدادات السيليكون في أعقاب خفض إنتاجه في الصين يسبب اضرابا لدى الصناع الأساسيين الذين يستخدمون هذه المادة في مجموعة من المنتجات.

وتسبب نقص السيليكون في ارتفاع الأسعار بنسبة 300 % خلال أقل من شهرين. ويأتي ذلك ضمن أحدث سلسلة من الاضطرابات، من سلاسل الإمداد المتشابكة إلى أزمة الطاقة، التي تؤثر بشدة على الشركات والمستهلكين.