كشفت عملية تنقيب عن الآثار في النمسا عن كنز من القطع الذهبية عمره ثلاثة آلاف عام يحتمل أن يكون له ارتباط بألمانيا.

وقالت عالمة الآثار ميشائيلا بيندر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن هذا الكشف يشمل وعاء ذهبيا يبلغ قطره حوالي 12 سنتيمترا، تم اكتشافه في بقايا مستوطنة من العصر البرونزي بالقرب من إبرايشسدورف جنوبي فيينا.

ووفقا لبيندر كان من الممكن استيراد مثل هذا الوعاء من شمال ألمانيا أو من الدول الإسكندنافية كبند تجاري، حيث تم العثور على أوعية مماثلة هناك.

وأضافت بيندر القول: "هذا هو سبب أهمية هذه الاكتشافات".

اكتشفت المستوطنة التي تعود إلى أواخر العصر البرونزي أي حوالي ألف عام قبل ميلاد المسيح عليه السلام أثناء أعمال بناء لخط سكك حديدية.

قالت هيئة السكك الحديدية الاتحادية في النمسا، والتي عرضت هذه المكتشفات بعد الانتهاء من أعمالها في إبرايشسدورف، إن الحفريات الأثرية إلزامية في النمسا عند القيام بمشاريع كبيرة من هذا النوع.

وكان الأمر الأكثر غرابة بالنسبة لبيندر هو وعاء من كرة مكونة من خيوط ذهبية رفيعة تم اكتشافها أيضا.

وكشف تحليل أجري في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا أنه كان من بقايا نسيج مطعم بالذهب ولم يبق منه سوى المعدن الثمين بعد مرور آلاف السنين.