قال المدافع الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه سعيد بالعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة وأكد أن لديه فرصة للتطور للأفضل مستقبلا.

وبسب إصابة خطيرة في الركبة غاب فان دايك عن معظم الموسم الماضي وبطولة أوروبا 2020 هذا العام والتي خرجت خلالها هولندا من دور 16 على يد جمهورية التشيك.

وشارك فان دايك في جميع مباريات فريقه الست في الدوري الممتاز هذا الموسم والتي جمع منها 14 نقطة ولم يعرف خلالها طعم الهزيمة.

وقال فان دايك عبر موقعه ناديه الرسمي على الانترنت "أعتقد أنه يمكنني تقديم المزيد والمزيد.. أشعر بالارتياح وأن هناك دوما مجال للتطور للأفضل مستقبلا".

وأضاف اللاعب الهولندي "أي شخص يفهم معنى التعرض لإصابة في الركبة تتسبب في غياب طويل عن الملاعب يعرف أن التعافي التام ربما يحتاج لعام كامل حتى بعد العودة للعب".

وأردف فان دايك (30 عاما) قائلا "لكن كل شخص يختلف عن الآخر وكل إصابة تختلف عن الأخرى.. وأنا سعيد جدا بما حققته من تقدم حتى الآن رغم عدم اكتمال التعافي".

وسيلتقي ليفربول وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الهزيمة في الدوري الممتاز حتى الآن مع ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني غدا الأحد.