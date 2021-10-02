يعتزم البيت الأبيض إدراج 30 دولة أخرى ضمن قائمة للتعاون تستهدف توحيد الجهود في محاربة هجمات برمجيات الفدية المتكررة بشكل متزايد وأنواع أخرى من الجريمة الالكترونية بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء ، قالت إدارة الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة إن الاجتماع الأول سيكون هذا الشهر، برعاية الولايات المتحدة وسيعقد افتراضيا.

وقال المسؤولون إن ما يطلق عليها بـ "مبادرة مكافحة برمجيات الفدية"،وهى برمجيات الكترونية خبيثة ، ستكون آلية غير رسمية لتعزيز التعاون واستهداف الاستغلال السيء للعملات الافتراضية في غسل أموال برمجيات الفدية.