أعلن حاكم كاليفورنيا أن التلقيح ضد فيروس كورونا سيصبح إلزاميا لجميع التلاميذ في الولاية، إن أرادوا متابعة الدروس حضوريا في المدارس العامة أو الخاصة.

ويعتبر القرار خطوة أولى من نوعها في الولايات المتحدة التي تجاوز عدد الوفيات فيها الجمعة عتبة 700 ألف حالة وهو عدد قياسي على مستوى العالم.

وسيطبق هذا القرار على مراحل على أن يشمل أكثر من ستة ملايين تلميذ في كاليفورنيا لكنه لن يدخل حيز التنفيذ على الفور. فلن يطبق القرار إلا اعتبارا من السنة المقبلة وفقا للفئات العمرية التي وافقت وكالة الأغذية والعقاقير (أف دي إيه) على اعطائها اللقاح.

ومنح لقاح فايزر/بايونتيك موافقة كاملة للاستخدام لمن هم في السادسة عشرة وما فوق. أما بالنسبة إلى الفئة من 12 إلى 15 عاما، فقد سمح به حتى الآن بموجب وصفة طبية فقط. ولم تصدر موافقة بعد لاستخدام اللقاح مع الأطفال الصغار.

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن كاليفورنيا التي تلقى 84 % من المقيمين فيها جرعة واحدة من اللقاح على الأقل "ستفرض الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 للذهاب الى المدرسة".

وأضاف حاكم أكثر ولايات البلاد تعدادا للسكان "مدارسنا تفرض لقاحات الحصبة وغيرها. لماذا؟ لأن اللقاحات فعالة. وهذا يتعلق بالحفاظ على صحة أطفالنا وسلامتهم" موضحا "هذا مجرد لقاح إضافي".

وأوضح نيوسوم خلال إعلانه القرار في مدرسة في سان فرانسيسكو "سنبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من الفصل المقبل، أي من الأول من كانون/الثاني/يناير أو الأول من تموز/يوليو 2022".

لكن ستكون هناك استثناءات لأسباب طبية أو دينية وسيعود إلى المدارس والهيئات التربوية المحلية تطبيق القرار.