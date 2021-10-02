أعلنت (مجموعة إي جي) العملاقة المالكة لأكثر من 350 محطة وقود في جميع أنحاء المملكة المتحدة أنها ستمنح 10500 موظف زيادة في رواتبهم تقديراً لعملهم "البطولي" في خضم أزمة الطاقة الوقود الحالية.

وقالت الشركة، إن جميع الموظفين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر سيتقاضون رواتب لا تقل عن 9.50 جنيهات إسترلينية للساعة، مع زيادة الأجر بالساعة بأكثر من 5% في المتوسط، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وفرض مالكو محطات البنزين، بما في ذلك "إي جي جروب"، حدًا قدره 30 جنيهًا إسترلينيًا لضمان حصول العملاء على "فرصة عادلة للتزود بالوقود".