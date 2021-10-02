تعتزم ألمانيا الاستعداد على نحو أفضل لمكافحة أي جوائح مستقبلية محتملة.

وكلفت وزارة الصحة الألمانية معهد "باول إرليش"، المختص بمراجعة سلامة اللقاحات، بتأسيس مركز لتطوير لقاحات وعلاجات مضادة للجوائح، حسبما أعلن المعهد في مقره بمدينة لانجن الألمانية.

وجاء في بيان المعهد: "الإجراء الحاسم لمكافحة الجوائح هو التطعيم بلقاحات آمنة وفعالة". وأوضح المعهد أن المركز الجديد يهدف إلى "أن نكون أفضل تجهيزا لمواجهة الجوائح في المستقبل"، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك، "يجب توفير اللقاحات في حالة حدوث جائحة للسكان بكميات كافية بسرعة كبيرة"، موضحا أنه من أجل إنجاح هذا الأمر يتعين "اتخاذ الاستعدادات المناسبة في أوقات ما قبل الجائحة".

وستتولى إيزابيلا بيكريدجيان-دينج، رئيسة قسم الأحياء الدقيقة في المعهد، الإدارة المؤقتة للمركز الجديد.

وجاء في بيان المعهد أن المركز الجديد، الذي سيُطلق عليه اختصارا اسم "زيباي"، سوف "يدعم تطوير وتصنيع اللقاحات وتوفير سعات تخزين مناسبة لها وتأسيس قنوات توزيع مستقرة". وأضاف المعهد: "لا ينبغي تضييع الوقت من أجل حماية الصحة العامة وحياة الأفراد في حالة حدوث جائحة".