بحثت نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ويندي شيرمان ووزيرة الخارجية السويسرية ليفيا ليو القضايا العالمية الملحة، بما في ذلك أفغانستان وإيران وروسيا والصين.

جاء ذلك، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم السبت، خلال افتتاح حوار الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وسويسرا في مدينة برن.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن إطلاق حوار الشراكة الاستراتيجية يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا وتعميق التعاون الطويل الأمد بين البلدين بشأن القضايا العالمية الحاسمة.

ووفقا للبيان، ناقش الجانبان مجالات الاهتمام والتعاون الثنائي، بما في ذلك التجارة والاستثمار والرقمنة والأمن الالكتروني والديمقراطية وحقوق الإنسان والطاقة النظيفة وأزمة المناخ.

وأعربا عن اهتمامهما القوي بتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وسويسرا لمواصلة العمل كي يكون العالم أكثر أمنا وازدهارا.