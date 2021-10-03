قال مسؤول هندي بارز اليوم الأحد إنه تم احتجاز اريان خان، ابن الممثل الهندي الشهير شاروخان لاستجوابه، عقب أن داهم مكتب مكافحة المخدرات سفينة قبالة ساحل مومباي، كان يقام على متنها حفل يتم فيه تعاطي المخدرات .

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن سمير وانخيدي المسؤول بمكتب مكافحة المخدرات القول " اريان كان على متن السفينة السياحية عندما داهمت عناصرالمكتب الحفل الصاخب".

واعتقلت عناصر مكتب مكافحة المخدرات ثمانية أشخاص واحتجزوا عددا أخر لاستجوابهم لصلتهم بالحفل الصاخب على متن السفينة السياحية.

وقالت عناصر مكتب مكافحة المخدرات إنهم تلقوا معلومات بشأن الحفل، وقام أفراد من المكتب بالتخفي كركاب على متن السفينة السياحية، التي كانت تقل مئات الركاب وفي طريقها إلى جاوة.

وعثر عناصر مكتب مكافحة المخدرات على مواد مخدرة مع الأشخاص الذين تم احتجازهم بعد المداهمة.