انطلقت مئات المناطيد التي تعمل بالهواء الساخن إلى سماء مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو الأمريكية لأول مرة منذ عامين مع عودة المهرجان السنوي للمناطيد بالمدينة بعد توقف بسبب وباء كورونا.

ويجلب المهرجان السنوي للمناطيد في ألبوكيرك، والذي انطلقت دورته التي تحمل رقم 49، ملايين الدولارات من السائحين لكن مهرجان العام الماضي أُلغي كإجراء احترازي بسبب الجائحة.

وقال الموقع الإلكتروني للمهرجان إن 588 منطادا بالهواء الساخن ستشارك في المهرجان ومن المتوقع حضور 900 ألف زائر.

وسوف يتضمن مهرجان العام الحالي سباقات للمناطيد وعمليات إطلاق ليلية للمناطيد وفعاليات أخرى مثل العروض الموسيقية والمعارض.