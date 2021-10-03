افتُتِحت رسمياً في وارسو مساء السبت الدورة الثامنة عشرة لمسابقة شوبان للبيانو التي أرجئت عاماً بسبب جائحة كوفيد-19، بحفلة موسيقية شارك فيها فائزون سابقون في هذه المسابقة المرموقة.

وتقام المسابقة كل خمس سنوات، وكان من المفترض أن تنظّم هذه الدورة عام 2020 لكنها ألغيت بسبب الجائحة.

وتأهل للمشاركة في المسابقة 87 عازف بيانو من كل أنحاء العالم، اختارتهم لجنة التحكيم من بين أكثر من 500 تقدموا بترشيحاتهم.

ويأتي نحو نصف المرشحين من آسيا التي يحظى فيها الملحّن والعازف الفرنسي البولندي الشهير فريديريك شوبان (1810-1849) بمكانة كبيرة.

ويتنافس 22 صينياً و14 يابانياً وسبعة من كوريا الجنوبية مع 16 بولندياً وستة إيطاليين إضافة إلى مشاركين من أرمينيا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وتايلاند في المسابقة المخصصة لعازفي البيانو الذين تراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً.

وتضم لجنة التحكيم 17 عضواً من بينهم فائزان سابقان بها هما دانغ تاي سون ويوليانا أفديفا.

وشارك الأخيران إلى جانب ثلاثة فائزين سابقين آخرين السبت في حفلة موسيقية افتتاحية شمل برنامجها خماسي البيانو لروبرت شومان وكونشيرتو البيانو الثالث للودفيغ فان بيتهوفن والكونشيرتو لأربعة بيانوهات ليوهان سيباستيان باخ.

وغالباً ما شكلت مسابقة شوبان التي انطلقت في عام 1927، محطة مهمة في مسيرة عدد من عازفي البيانو الكبار الذين فازوا بها، من بينهم الإيطالي موريتسيو بوليني (1960) والأرجنتينية مارثا أرغيريتش (1965) والبولندي كريستيان زيمرمان (1975)) والصيني يوندي لي (2000).

وسيتاح للهواة متابعة المسابقة عبر قناة "معهد شوبان" على "يوتيوب" وكذلك باستخدام تطبيق "شوبان كومبيتيشن" للهواتف الذكية.

وكان العازف الكوري الجنوبي سيونغ جين تشو فاز بجائزة الدورة السابعة عشرة عام 2015 وكان حينها في الحادية والعشرين.