أعلن مساعد وزير الصحة الروسي ألكسي كوزنيتسوف أن مباحثات بين المسؤولين عن الصحة في روسيا والولايات المتحدة تجري في جنيف بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس "كورونا".

وقال كوزنيتسوف في تصريح لوكالة أنباء " سبوتنيك": "يبحث وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مع وفد أميركي في جنيف موضوع الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن موضوعات أخرى".

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد في وقت سابق أن وزارة الصحة الروسية، وبدعم من وزارة الخارجية الروسية، تجري محادثات مهنية موضوعية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويخضع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" منذ الرابع من مارس الماضي لفحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية.

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أعلن في يوليو الماضي أن الصندوق يتوقع اعتماد وكالة الأدوية الأوروبية للقاح الروسي في الخريف المقبل.