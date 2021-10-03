أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، عن تقديره وامتنانه عقب حصوله على جائزة القيادة عبر الأطلنطي لعام 2021 من مركز تحليل السياسة الأوروبية (CEPA) وذلك تقديرا لجهوده وتفانيه في دعم التعاون والمرونة عبر الأطلنطي.

وأكد ستولتنبرج- في كلمة مسجلة- أن الرابطة بين أوروبا وأمريكا الشمالية لا تزال "حيوية للسلام والأمن".

وشدد الأمين العام للحلف- بحسب بيان للناتو- على أهمية "تعزيز حلف الناتو باعتباره المنتدى الذي لا غنى عنه لجميع القضايا والشؤون الأمنية التي تؤثر على أعضاء الحلف"، مضيفا أن هذا هو جوهر جدول أعمال الناتو في عام 2030، بالإضافة إلى قرارات قمة بروكسل الأخيرة التي عقدت في يونيو الماضي.

وأشار إلى جهود الحلفاء لتعزيز دفاعهم الجماعي وزيادة حجم الاستثمار الدفاعي، بما في ذلك التقنيات الجديدة وتعزيز مرونتهم.

وشدد كذلك على الدور الرئيسي لحلف (الناتو) في الدفاع عن النظام الدولي، من خلال تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات ذات المنهج المماثل في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن المفهوم الاستراتيجي التالي لحلف (الناتو) والذي ستتم الموافقة عليه في قمة 2022 في مدريد، سوف "يرسم مسارا مشتركا للأمام ويعيد التزام الحلفاء بالوقوف معا في وجه القضايا الشائكة"