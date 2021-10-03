حذر علماء الأوبئة في المملكة المتحدة، اليوم الأحد، من استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).. مشيرين إلى أن أسوأ تداعيات الفيروس ربما لم تنته بعد في البلاد وخاصة مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أنه من المرجح أن يواصل المزيد من الأشخاص التوجه إلى المطاعم ودور السينما بدلاً من الحدائق ما يؤدي لارتفاع معدلات الاصابة بالفيروس، بالاضافة لتشجيع الحكومة البريطانية على عودة الموظفين إلى أماكن عملهم ما يؤدي أيضًا لزيادة معدل العدوى.

ومن جانبه، قال البروفيسور مارتن هيبرد من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، "في فصل الشتاء، ترتفع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ونحتاج إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من التطعيمات لمنع هذه الزيادة من أن تصبح مشكلة حقيقية ومع ذلك، لم تكن هناك أي علامة على بدء برامج التطعيم في المدارس وهذا بالتأكيد فرصة ضائعة نحن بحاجة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من التلاميذ قبل شهر نوفمبر المُقبل ولا يحدث ذلك ما يجعله شيء يدعو للقلق"