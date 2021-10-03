بحثت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المجموعة عقدت اجتماعات خلال الشهرين الماضيين مع 14 دولة من بينها والصين والهند وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لمناقشة الإصلاحات المتخذة ضمن جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف خلق منظومة مستدامة لمواجهة تلك الظاهرة.

من جانبها.. أعربت مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، آمنة فكري، عن تطلع بلادها للعمل مع الشركاء الدوليين للحفاظ على نزاهة النظام المالي الدولي، مؤكدة مواصلة تسريع قدرات الدولة في الكشف عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها.