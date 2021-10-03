تنطلق الدورة الأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني تحت شعار (هنا.. لك كتاب) بمشاركة كبار الكتاب العرب والأجانب ودور النشر من أنحاء العالم.

وقالت هيئة الشارقة للكتاب، المنظمة للمعرض، في بيان إن الأنشطة والفعاليات ستستمر على مدى 11 يوما في مركز إكسبو الشارقة.

وقال رئيس الهيئة أحمد بن ركاض العامري إنه يتطلع لأن تشكل الدورة الجديدة من المعرض دفعة قوية لقطاع الصناعات الإبداعية وعلى رأسها صناعة الكتاب "خاصة وأننا ندرك ما واجهته هذه الصناعات من آثار جراء جائحة كورونا".

وكان معرض الشارقة الدولي للكتاب أحد معارض الكتاب القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمراريتها العام الماضي على الرغم من الجائحة. وأُقيم المعرض في موعده بشهر نوفمبر تشرين الثاني تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة" واستقبل 382 ألف زائر على أرض الواقع.

وتحل إسبانيا ضيف شرف دورة هذا العام، إذ تشارك بوفد كبير من الناشرين والمؤلفين والمترجمين وتقدم برنامجا متنوعا يشمل ندوات فكرية ومعارض للفنون البصرية وعروضا موسيقية.

من جانبها قالت خولة المجيني منسق عام المعرض إن شعار الدورة (هنا.. لك كتاب) هو "رسالة لكل فرد مهما كان اهتمامه وشغفه وحلمه بأن له كتابا في المجال الذي يفضله ويمكن الحصول عليه من المعرض".