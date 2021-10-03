تسلم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس جائزة شارلمان الألمانية الدولية المرموقة في مدينة آخن.

وتم تكريم يوهانيس بالجائزة باعتباره منشئ جسور بين الشرق والغرب.

وتُمنح هذه الجائزة تكريما للشخصيات أو المؤسسات التي قدمت مساهمات لأوروبا، ومن أجل توحيد القارة.

وأشاد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، في خطابه الذي أدلى به خلال مراسم تسليم الجائزة بالموقف المنهجي والمبدئي للفائز بالجائزة.

وتم الإعلان عن فوز الرئيس الروماني في كانون أول/ديسمبر .2019 وتأخر حفل منح الجائزة قرابة عام ونصف بسبب جائحة كورونا.

كما حضر فائزون سابقون الحفل الذي أقيم في قاعة التتويج بمبنى بلدية مدينة آخن الألمانية، ومن بينهم الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس، ورئيس البرلمان الألماني المنتهية ولايته فولفجانج شويبله، والرئيسة الليتوانية السابقة داليا جريبوسكايتي، وأول رئيس متفرغ للمجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي.

وألغى أرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي المولود في آخن، مشاركته في الحفل.