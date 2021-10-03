أعيد اكتشاف نوع نادر من نبات البرباريس من فصيلة البرباريسية، في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين بعد مرور 83 عاما على رصده أول مرة.

عثر علماء نباتات في الأكاديمية الصينية للعلوم على هذا النوع خلال جولة تفقدية في محمية طبيعية في محافظة لونغلينغ في مدينة باوشان.

تم تحديد هذا النوع من النبات، الذي يوجد أشواك حادة على طول ساقه ويحمل ثمارا بيضاوية الشكل، في وقت لاحق، على أنه نوع نادر من نبات البرباريس الذي تم اكتشافه لأول مرة في محافظة يونغده -- التي كانت تعرف في السابق باسم محافظة شوننينغ عام 1938. وهذه أيضا هي المرة الأولى التي يتم رصده خارج موطنه الأصلي.

"لا توجد أي تقارير علمية عن هذا النوع النادر منذ جمع عينات منه عام 1938. هناك ست عينات فقط موجودة في انحاء العالم"، حسبما قال تان يون هونغ، وهو باحث في حديقة شيشوانغباننا النباتية الاستوائية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم.

وأضاف تان أن هذه النوع يتمتع الآن بظروف جيدة في لونغلينغ وهي ضرورية حتى يقوم العلماء بالمزيد من الأبحاث عن مناطق توزيعه والبيئة الحياتية والخصائص الطبيعية.