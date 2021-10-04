قالت وكالة تنمية الشاي الكينية إن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة قاموا بتسليم 25ر1 مليار كيلوجرام (76ر2 مليار جنيه) من الأوراق الخضراء للمصانع في 12 شهرا المنتهية في حزيران/يونيو مقارنة ب45ر1 مليار كيلوجرام وهي حصيلة قياسية في العام الماضي.

وانخفض متوسط أسعار الشاي في مزاد شاي مومباسا بنسبة 8 % إلى 18ر2 دولار للكيلوجرام الواحد خلال هذه الفترة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوكالة قولها بالبريد الإلكتروني.

وأفاد البيان بأن "سعر الصرف المناسب نسبيا للشلن الكيني أمام الدولار الأمريكي ساعد في دعم أرباح بيع الشاي، والتي تكون عمومًا مقومة بالدولار".

يذكر أن كينيا الواقعة في شرق إفريقيا هي أكبر مصدر للشاي الأسود في العالم، وهو أحد مصادرها الرئيسية للنقد الأجنبي.