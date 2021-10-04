تمكن سائح أمريكي في ولاية بافاريا الألمانية من تفادي عقوبة السجن بعد تسديده غرامة تزيد على 10 آلاف يورو.

وذكرت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين أن الشرطة أوقفت السائح الأمريكي خلال قيادته السيارة في مدينة جارمش-بارتنكيرشن وتأكدت من خلال اختبار الكشف عن الكحول عبر التنفس أنه كان يقود وهو مخمور.

بالإضافة إلى ذلك، أمرت الشرطة بأخذ عينة دم واكتشفت أن هناك مذكرة توقيف بحق الرجل 76/ عاما/ منذ عام 2019، وذلك بسبب مخالفة أخرى بالقيادة تحت تأثير الكحول في ألمانيا أيضا.

وبحسب متحدث باسم الشرطة، فقد قام المدعي العام بضم الغرامة السابقة على الحالية، مشيرا إلى أن مثل هذه المخالفات شائعة بين الأجانب غير المقيمين في ألمانيا. وبحسب البيانات، سحب الرجل حوالي 10400 يورو من حسابه ودفع الغرامة نقدا.