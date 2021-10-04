أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مديرية الإحصاء لبلدية بكين، أن الشركات الرئيسية للتكنولوجيا الفائقة في مجمع "تشونغقوانتسون" المعروف أيضاً بـ"وادي السيليكون" في الصين، سجلت نمواً بـ 27.8 بالمئة على أساس سنوي في إجمالي إيراداتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021.

وأضافت المديرية أن الإيرادات للشركات الكبيرة سجلت إجمالي 5.2 تريليون يوان (نحو 807 مليارات دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين شهري يناير-أغسطس الماضيين.

أما الشركات العاملة في مجالات الإلكترونيات والمعلومات، والهندسة الحيوية وتكنولوجيات الطب الحديثة، فقد حافظت على نمو عالٍ.

وبلغ عدد العاملين في مجال البحث والتطوير في الشركات الرئيسة المذكورة في "تشونغقوانتسون" 751 ألف شخص خلال الفترة المذكورة، بارتفاع نسبته 8.9 بالمئة على أساس سنوي.

وتأسس مجمع "تشونغقوانتسون" بشمال غربي بكين في العام 1988، حيث يضم مجمعات وجامعات ومؤسسات بحثية، ويعتبر أول منطقة وطنية للتنمية الصناعية فائقة التكنولوجيا.