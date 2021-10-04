خصص المهندس سامح فؤاد قطعة أرض في الجيزة في مصر لزراعة أشجار التوت عالية الجودة والمعروف أنها تجتذب دود القز الذي ينتج، بعد دورة حياة مدتها 28 يوما، شرنقة من الحرير الطبيعي الذي يمكن جنيه واستخلاصه في غضون أسبوع.

ويقول إن شركته التي تعمل على نطاق صغير حققت ربحا كما وفرت فرص عمل لصغار المزارعين لكنه يعتقد أن جهدا أكبر يجب أن يبذل ليتمكن المنتجون المحليون من تلبية الطلب في البلاد.

وتنتج مصر نحو 1.5 طن من الحرير الطبيعي سنويا لكن هذا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من حجم الاستهلاك السنوي مما يترك فجوة كبيرة غالبا ما تسد بالاستيراد.

وانتاج الحرير مشروع مكلف يتطلب عددا كبيرا من العمال إلى جانب المعرفة بالتكنولوجيات الحديثة التي ما زالت غير معروفة للكثيرين.

ويقول محمد القطان الذي يملك ورشة تنتج السجاد اليدوي "في مشاريع ابتدت حثيثا كده تعمل حرير تزرع توت وتعمل حرير المشكلة في الحرير طبعا لسه المشروع في أوله ولسه ما انتجش كميات تجارية المشكلة إن شرنقة الحرير الشرنقة الواحدة تعملك حوالى ٣ جرام حرير فانت عايز مئات الآلاف عشان تعمل طن فمشكلة فلازم تزرع توت كتير جدا تربى دود قز كتير جدا المشكلة كمان في فك الشرنقة التكنولوجيا بتاعة صناعة الحرير في فك الشرنقة".

ويضيف القطان أن السجاد اليدوي المصنوع من الحرير هو الأغلى بين أنواع السجاد لأنه ينسج ن حرير مستورد من الصين.

ويتابع أن سجادة واحدة مصنوعة من الحرير قد تبلغ تكلفتها من المواد الخام فقط قبل صبغها نحو تسعة آلاف جنيه (572.5 دولار) وتصل تكلفتها إلى 16000 جنيه بعد إضافة بقية تكاليف الانتاج.