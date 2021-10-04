ذكر رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر أنه سيفتقد بعض الأمور من الأرض عندما يصبح على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

وقال ماورر 51/ عاما/ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيفتقد على سبيل المثال "الخبز المقرمش الطازج"، حيث لن يكون هناك طعام يتصف بهذه الصفات على متن المحطة.

وأوضح ماورر أنه إذا تم استنشاق فتات الخبر حال طاف في الفضاء أو دخل في العين عن طريق الخطأ، فسيتسبب ذلك في مشكلة طبية في أسوأ الحالات، لذلك يجب أن يكون الطعام على متن المحطة "أكثر لزوجة أو رطوبة".

وأضاف ماورر: "سأفتقد بالتأكيد أيضا الهواء الطلق... أحب الطبيعة، الروائح في الغابة، عندما تهب الرياح حول أنفك بجانب البحر ، قطرات المطر على بشرتك، الألوان المختلفة - خاصة في الخريف".

ومن المتوقع أن ينطلق ماورر إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في 30 تشرين أول/أكتوبر الجاري. وإذا سار كل شيء وفقا للخطة، فسيكون ماورر هو الألماني الثاني عشر الذي ينطلق إلى الفضاء، وذلك بعد إقلاعه من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا - والألماني الرابع الذي يقيم في محطة الفضاء الدولية.