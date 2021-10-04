أظهرت بيانات من البنك المركزي الصيني أن البلاد شهدت طفرة كبيرة في تطوير التمويل الأخضر وهو ما يلعب دورا حيويا في تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر في البلاد.

وارتفع رصيد القروض الخضراء بالصين بالعملات المحلية والأجنبية بنسبة 26.5 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 14 تريليون يوان (حوالي 2.16 تريليون دولار أمريكي) بنهاية الربع الثاني من عام 2021، وفقا لبنك الشعب الصيني.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، قفز إصدار البلاد من السندات الخضراء بنسبة 152 في المائة عن العام الماضي ليتجاوز 350 مليار يوان، متجاوزا بالفعل الرقم الصادر للعام الماضي بأكمله. وتجاوزت السندات المحايدة الكربون 180 مليار يوان خلال هذه الفترة.

ولمتابعة النمو عالي الجودة والأخضر، أعلنت الصين أنها ستسعى جاهدة للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.