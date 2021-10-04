قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد إنه من "المخيب للآمال" أن خمسة أعضاء على الأقل من منتخب إنجلترا لكرة القدم يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن جافيد قوله إن اللاعبين هم قدوة يمكن أن يلعبوا دورا في تشجيع الآخرين على تلقي اللقاح.

من جانبه، كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه في حيرة من أمره لتفسير سبب إحجام لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عن التطعيم على ما يبدو.

جاءت تصريحات جافيد وكلوب بعد أن ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن خمسة لاعبين لم يتلقوا التطعيم رغم أن منظمي كأس العالم في قطر العام المقبل يعتزمون حظر دخول جميع اللاعبين غير الملقحين.

وتحدث جافيد لـ(تايمز راديو) عن "جدار الدفاع الضخم للقاح" الذي يتم إنشاؤه، وأضاف: "أود فقط مناشدة هؤلاء الأشخاص ، سواء كانوا لاعبي كرة قدم، وأي شخص كان ... أن اللقاحات فعالة . ساعدوا في حماية أنفسكم وحماية من حولكم".

وأضاف جافيد "لقد اتخذوا خيارا واعيا. إنه أمر مخيب للآمال بالطبع... إنهم قدوة في المجتمع. أعتقد أن الأشخاص ، وخاصة الشباب ، سوف ينظرون إليهم وعليهم أن يدركوا ذلك والفرق الذي يمكن أن يحدث من حيث تشجيع الآخرين".

وأشار تقرير صدر هذا الأسبوع إلى أن سبعة فقط من أندية الدوري الممتاز العشرين نجحوا في تلقيح 50% أو أكثر من فرقهم بشكل كامل، فيما تردد أن المعدل العام يقارب ثلث جميع اللاعبين.

ونظرًا للسرية الطبية، لن تؤكد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأرقام الدقيقة، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه الأرقام قديمة وأن تلقى اللقاح الآن أعلى من النسبة التي تتراوح من 35-30% المشار إليها في بعض التقارير.