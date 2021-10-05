تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة، مما أدى إلى تراجعه قليلا على قائمة أغنى أغنياء العالم، بعدما أبلغت مديرة انتاج سابقة بموقع فيسبوك عن مخالفات وبعد تعطل بعض تطبيقات ومنتجات الشركة.

وتسببت عمليات بيع إلى تراجع سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 5 % ، بعد تراجعه بنحو 15% منذ منتصف أيلول/سبتمبر.

وأدى انخفاض سهم فيسبوك إلى انخفاض ثروة زوكربيرج إلى 9ر120 مليار دولار ، مما أدى إلى تراجعه بعد بيل جيتس إلى المركز الخامس في مؤشر بلومبرج للمليارديرات. وقد خسر نحو 19 مليار دولار من ثروته منذ 13 أيلول/سبتمبر ، عندما كانت ثروته تقارب 140 مليار دولار ، وفقًا للمؤشر.

وقد كشفت مديرة انتاج سابقة بموقع فيبسبوك أنها المسؤولة عن تسريب معلومات تتعلق بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في عاصفة من الجدل في الولايات المتحدة.

وقالت السيدة البالغة من العمر 37 عاما، لصحيفة وول ستريت جورنال، إنها أصيبت بالإحباط لأن فيسبوك لم يكن منفتحا بما فيه الكفاية بشأن إمكانية تسبب الشبكة الإلكترونية في إحداث أضرار.

وكان جزء من عملها في فيسبوك، والذي تركته في أيار/مايو بعد نحو عامين، محاربة التدخل في الانتخابات، إلا أنها سرعان ما شعرت أن فريقها لديه موارد قليلة لا تكفي ليتمكن من إحداث فرق.

كما شعرت أن فيسبوك يواصل التركيز على النمو، على الرغم من أن الشركة كانت على دراية بالتأثير السلبي للمنصة على المستخدمين.

في غضون ذلك، ذكر مستخدمو موقع فيسبوك حول العالم أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مجموعة تطبيقات موقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشبكة الاجتماعية الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور انستجرام وخدمة المراسلة واتساب.

وأبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم لفيسبوك عن وجود مشكلات في الوصول إلى التطبيق منذ الساعة 1154 صباحا في نيويورك وفقا لموقع داونديتكتور .

وأبلغ ما لا يقل عن 98 ألف شخص أنهم واجهوا مشكلات مع تطبيق انستجرام في حين أبلغ 35 ألف شخص عن مشكلات في واتساب.

يذكر أن شبكة تطبيقات فيسبوك يستخدمها أكثر من 7ر2 مليار شخص يوميا في المتوسط.